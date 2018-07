Petised asuvad Sotšis endiselt autahvlil

Olümpiamängude tekitatavad valged elevandid on Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) jaoks valus teema. Just kartus pärast võistlusi kasutult seisma jäävate suurte objektide ees on olnud üks põhuseid, miks traditsioonilised talispordikantsid nagu Šveits, Poola, Rootsi, Norra ja eile ka Austria on viimasel ajal loobunud kandideerimast taliolümpiamängude korraldamisele. Selles küsimuses läbi viidud referendumid on andnud negatiivse tulemuse – kohalikud ei soovi taliolümpiaga riskida.