FIFA kutsus lõksud olevad Tai noored jalgpallurid Venemaale MMi vaatama

FIFA saatis Tai jalgpalliliidu presidendile kirja, avaldades suurimat tuge ja toetust nii mängijatele ja treenerile, kes lõksus on, kui ka nende vanematele ja lähedastele. FIFA pesident Gianni Infantio lisas, et nad loodavad, et noored jalgpallurid ja nende treener saavad ruttu vabadusse.