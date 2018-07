Täna: kas korraldajamaa Vernemaa suudab põlvili suruda ka Horvaatia?

Venemaa koondis korraldajatena on tõestanud vana tõde, et kodus suudavad kõik meeskoonad hästi esineda. Tundub, et koduseinad tõesti aitavad venelasi, sest enne turniiri peetud sõprusmängud ei lubanud midagi head. Siiski saadi alagrupist väga kindlalt edasi ning ootamatult alistati ka kaheksandikfinaalis penaltitega Hispaania. Nüüd ootab juba kogu Venemaa, et koondis jõuaks edasi poolfinaali.