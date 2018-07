Täna: põhjamaade lootus Rootsi üritab takistada inglaste teed MM-tiitlini

Inglaste jaoks algas MM suurepäraselt kahe võiduga, alagrupi viimane mäng Belgiale küll kaotati, aga vaatama sellele pääseti alagrupist kindlalt edasi. Kaheksandikfinaalis tuli vastu küllaltki keeruline vastane, kelleks oli Kolumbia. Põnev mäng lõppes 1:1 viigiga, mis tähendas, et Inglismaa pidi lööma penalteid. Inglased suutsid ennast aga kokku võtta ja murda penaltineeduse – nimelt on nad MMidel võitnud kaheksast penaltiseeriast nüüd vaid kaks. Peale 4:3 võitu penaltiseerias ollakse väidetavalt kõigeks valmis.

Rootsi jaoks on veerandfinaali jõudmine juba suureks saavutuseks, aga loomulikult ihkab hing rohkem. Viimati jõuti nii kaugele välja aastal 1994, kui lõpetati lausa poolfinaalis mängides ning turniiril saavutati kolmas koht. Samas on rootslastel kindlasti omad võimalused Inglismaa vastu tulemas. Rootslased kaotasid küll napilt Saksamaale, kuid võitsid suurelt 3:0 Mehhikot ning kaheksandikfinaalis Šveitsi 1:0, niiet kvaliteeti on meeskonnas küll ja veel.