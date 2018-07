Eestlanna pärjati EMil auhinnaga

«Mõnes mängus jäin oma panusega väga rahule,» tunnistas Gorbatšjova. «Mitte isegi visatud väravate arvu pärast, aga just kuidas võistkonnana oma mängu toimima saime, kuidas rünnakul õnnestunud kombinatsioonides osalesin või sööte jagasin. Aga oli ka mitu mängu, kus enda arvates läbi kukkusin, eriti avapäeval kui vastaste tase osutus liiga kõrgeks.»

«Oli tõesti raske ja seda isegi mitte seepärast, et kaheksa mängu viie päevaga pidasime. Vastased olid nii palju kõvemast puust kui koduliigas harjunud oleme ning läks palju aega, et oma kokkumäng käima saada,» selgitas Gorbatšjova, kes lõppenud hooajal tütarlaste A- ja B-klassi Eesti meistri- ja karikavõistlustel viskas 26 mänguga 241 väravat.

«Kasu oli sellest turniirist väga suur, need kogemused, mis me siit kaasa võtame on lihtsalt hindamatud,» lisas Gorbatšjova.