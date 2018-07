Rally Estonial võistlev rallilegendi poeg: kiirused ja hüpped saavad olema suured

Oliver on 2003. aasta autoralli ja kahekordse rallikrossi maailmameistri Petter Solbergi poeg. Karjääri alustades anti noormehele valik, kas ta hakkab võistlustel esindama Rootsit või Norrat. Teadupärast on Solberg norralane, aga Oliveri ema Pernilla on rootslanna, seega oli noormehel võimalik valida, kumma riigi lipu all ta sõidab. Isa tahe jäi aga peale.