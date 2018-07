Southgate: meie kvaliteet otsustas. Pickford: Inglismaa fännid võtavad pinged õlult

«Teadsime, et Rootsi lubab meil rohkelt palli vallata. Võtmeküsimus oli, kas me suudame mängu kontrollides nende kaitse lahti muukida,» selgitas Inglismaa meeskonna 28-aastase ooteaja järel MMi nelja parema sekka tüürinud Gareth Southgate.

«Tuvastasime mõned tsoonid ja positsioonid, kus on tõenäolisem seda teha. Just nii mõlemad meie väravad sündisidki,» jätkas ta vahetult pärast veerandfinaali BBC-le antud intervjuus. «Olime standardolukordadest tulemuslikud, sest suutsime vajalikes kohtades ohtu kujutada ja võimalusi teenida. Rootsi on väga hästi organiseeritud meeskond, nad oskavad kõigi elu raskeks teha. Minevikus on tulnud ette juhuseid, kui oleme neid alahinnanud. Täna olid meie häälestatus ja võistlusvaim sama head kui neil, aga meie natuke parem kvaliteet otsustas.»