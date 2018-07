Kanter ületas tervisemured: nüüd on kuu EMini aega, et stabiilsust leida

«Paar-kolm nädalat olen saanud trennis kõike teha. Teadsin, et seis on praegu hea ja siin on suurepärased tingimused, vana mees ei saa viimaste katsete peale enam asju jätta,» põhjendas 39-aastane olümpiavõitja alaliidu koduleheküljele, miks norm kohe avakatsel - ja ainsal kirja läinud katsel - tuli.