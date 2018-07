Tänak Rally Estonia eel: sellest võiks tulla eestlaste laulupidu!

«Õnneks on korraldajad teinud pika testikatse, kasutame ettevalmistuseks seda,» sõnas Tänak, et otseselt spetsiaalselt koduralliks ei valmistuta.

«Läheme rallile Soome testi baasiga, lõppidee on saada auto heasse konditsiooni Soome ralliks. Samas läheme ikka võidu sõitma ja anname endast parima, aga samas proovime ka mingeid asju erinevatel ringidel läbi sõita. Pruugib olla, et mõni ring on parem ja mõni ring kehvem. Kui me juba sinna läheme, siis kasutame seda testi eesmärgil,» sõnas ta.