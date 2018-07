Moskvas rööviti Inglismaa ajakirjanikku, kahtlusalane tabati

Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel jõi BBC ajakirjanik reede hommikul kohvi, mille sisse oli pandud uimastavat ainet, ning kaotas teadvuse. Metroojaamas ärgates avastas ta, et tema vara on röövitud. «Tagaotsimisoperatsiooni tulemusel peeti röövis kahtlustatav isik kinni,» teatas siseministeeriumi esindaja Irina Volk. Hiljem teatati, et ka teine röövis kahtlustatav isik on kinni peetud.