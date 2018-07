Kodurajal teise kohaga leppinud Hamilton: Ferrari taktika on üllatav

«See oli selle hooaja parim sõit! Lisaks sellele oli siin kindlasti ka selle hooaja parim publik, aga mul on tõeliselt kahju, et ma ei suutnud võitu täna koju tuua,» rääkis Hamilton, kes lootis kodupubliku ees loomulikult sõitu võita.

«Uskuge mind, ma ei anna alla! Mu meeskond tegi sellel nädalavahetusel suurepärast tööd, meid toetati nii palju. Ferrari taktika oli minujaoks veidike üllatav. Olgu kuidas on, me teeme kõik selle nimel, et nendega esikohtade nimel võidelda,» rääkis Hamilton peale sõitu.