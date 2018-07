Räikkönen: mina põhjustasin kokkupõrke Hamiltoniga

«Tema spin oli minu viga. Kahjuks juhtuvad sellised asjad võidusõitudes. See ei olnud minu jaoks kõige kergem sõit. Kuna ma ise põhjustasin kokkupõrke, siis karistus oli õiglane. Ilma selleta oleks mu võimalused kindlasti paremad olnud, aga mis teha,» rääkis Räikkönen peale võistluse lõppu.



Võistluse võitnud Vettel oli enda esituse üle loomulikult õnnelik. «Turvaauto rajale tulek tegi asja enne lõppu huvitavaks. Valtteri pingutas lõpus nagu hull. Vaatamata sellele, et mul olid all palju uuemad rehvid, ei olnud mul sugugi lihtne temast mööda saada. Lõpuks leidsin ma võimaluse ja ilmselt üllatasin teda selle koha peal veidike,» vahendab Sky Sports Vetteli sõnu.