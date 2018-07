Video: Mercedes pildus Ferrari suunas süüdistusi, jäämehelik Räikkönen naerutas rahvast

Soome telekanal C More jagas videot sellest, kuidas teise koha saanud Lewis Hamilton arutleb pressikonverentsil Ferrari meeskonna käitumise üle. Räikkönen ei vaata aga Hamiltoni poolegi, vaid tundub hoopis silma looja laskvat. «See tunne, kui pead isegi pressikonverentsil Lewise juttu kuulama,» kirjutas C More video kirjeldusse.

Räikkönen ja Hamilton põrkasid avaringil kokku ning britt langes võistlejaterivi lõppu. Ta tõusis sealt küll teiseks, ent võitjale Sebastian Vettelile ei suutnud ta enam hambaid näidata. Avarii põhjustamises enda süüd tunnistanud Räikkönen sai karistuseks kümnesekundilise ajatrahvi, kuid suutis pärast selle kandmist lõpetada siiski kolmandana.

Mercedese tiimipealik Toto Wolff esines pärast ruudulipu langemist terava avaldusega, vihjates, justkui põhjustaks Ferrari võistkond selliseid kokkupõrkeid meelega. Hiljutisel Prantsusmaa etapil sõitis Vettel avakurvis otsa Valtteri Bottasele, kes langes samuti võistlejaterivi lõppu ja pidi hakkama sealt ülespoole kerkima.

«Võidusõiduintsident,» vastas Wolff esialgu Sky Sportsi küsimusele avarii kohta, kuid lisas siis: «Kahjuks on see juba teine kord, kui nii juhtub. «Nii läheb tootjate arvestuses palju punkte kaduma. Nagu ütles James Allison: huvitav, kas tegu on tahtliku käitumise või saamatusega?» tsiteeris Wolff Mercedese tehnilist direktorit. «Eks igaüks otsustab ise.»

Juba enne Wolffi kommentaari oli ka Hamilton jõudnud mõista anda, et sellised avariid pole juhuslikud: «Ütleksin, et huvitav taktika Ferrari poolt. Aga anname endast kõik, et nendega võidelda.» Kui tal paluti märkust täpsustada, lisas britt: «Ferrari on nüüd kahel etapil Mercedese rajalt välja sõitnud, muud midagi. Mina ja Valtteri oleme seetõttu kõvasti punkte kaotanud. Viie- või kümnesekundiline ajakaristus ei tundu sellise asja eest... noh, kokkuvõttes rikub see meie sõidu.»

Irooniline Vettel: nii täpne ma ka pole

Nii Vettel kui ka Räikkönen naersid teooria meelega kokkupõrke põhjustamisest välja. «Ma nüüd nii täpne mees ka ei ole, et kedagi sel moel rajalt välja sõita,» torkas Vettel. «Prantsusmaal jäin ise esitiivast ilma, nii et see keeras ka minu võistluse tuksi. Rünnates on lihtne eksida ja konkurendiga kokku põrgata. Minu arust pole vaja sellist juttu üldse rääkimagi hakata, et keegi midagi meelega tegi,» lisas ta.

«Naljakas, et meid süüdistama hakati. Lasin lihtsalt ratta blokki ja kahjuks sõitsin Lewisele otsa,» sõnas Räikkönen. «Vahel juhtub. Viimase paari etapi põhjal on lihtne meie kohta igasuguseid asju väita, aga aastate jooksul on küllaga ka vastupidist ette tulnud.»

Eriti pahaselt reageeris Mercedese väidetele aga Ferrari tiimijuht Maurizio Arrivabene, tuletades Allisonile meelde, et enne Mercedese leeri siirdumist töötas ta aastaid Ferraris. «Kui Allison tõesti nii ütles, peaks tal häbi olema. Ta ju teab, mis põhimõtete järgi meil tegutsetakse. Nad tahavad meile näidata, kuidas džentelmenid peaksid käituma, aga ise ei oska seda teha. Kes siin saamatu on – Kimi või? Seda saab hinnata vaid inimene, kes on samas olukorras olnud. Võin kuulata Jacques Villeneuve'i kriitikat, sest ta on ise endine võidusõitja, aga teised hoidku oma arvamus endale,» nähvas Sky Italiaga kõnelenud Arrivabene.