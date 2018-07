Sellel nädalavahetusel Lõuna-Eesti teedel peetava Rally Estonia üks kogenuim startija on Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. Elvast pärit Järveoja on kuni tänavuse võistluseni Rally Estonial startinud kuuel korral. Kõigil juhtudel on piloodiks olnud Karl Kruuda, nüüd saab ta aga koos Tänakuga Toyota Yarise Eestimaa teedel proovile panna.