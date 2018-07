Djokovic: Ma ei väärinud publikult sellist kohtlemist

Serblane kaotas esimese seti, kuid suutis end seejärel kokku võtta ning alistas ainsa Briti tennisisti, kes Wimbledoni turniirile mängima jäänud oli. Publik otsustas mängu jooksul korduvalt Djokovici välja vilistada ning erinevat viisi segada.

Djokoviciga käituti Londoni olümpial 2012 aastal sarnaselt, kui ta kohtus Andy Murray'ga, kuid nüüd tundis serblane, et pealtvaatajad käitusid palju jõhkramalt: «Publik käitus 2012 aastal Andy vastu mängides väga ausalt. See on selge, et nad toetavad oma mängijat Sa ei saa sinna midagi teha ja see on loomulik. Täna olid aga osad inimesed tulnud väljaku äärde meelega mind segama.»

«Siis, kui ma lõpu poole viivitasin, läks asi eriti hulluks. Nad lihtsalt jätkasid ja jätkasid seda segamist. See on midagi, millega ma ei suuda leppida. Ma tahan pealtvaatajatele näidata, et nad ei või teha kõike, mida nad soovivad. Saan aru, et kodupubliku ees mängides on palju pingeid õhus, aga asjad ei tohiks nii käia,» rääkis Djokovic.

«Kyle oli heas vormis, ta võitis esimese seti. Ilmselgelt tundsid fännid, et tal on võimalus võita. Tõsi, ta oligi sellele lähedal. Teate, seal on mingi kindel joon, kust sa tunned, et seda kõike on lihtsalt liiga palju. Ma tean, et ma viivitasin mingitel hetkedel liiga palju ja sain selle eest ka karistuse, aga ma ei väärinud sellist kohtlemist, nagu osad inimesed seda laupäeval tegid,» lausus Djokovic.