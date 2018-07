Video: M-Sport tabati salajasel testil uut aerodünaamikat katsetamast

Enamus teste, mida meeskonnad teevad, on siiski üldsusele teada. Täpselt samamoodi oli avalikult teada, et Hyundai meeskond testib Lõuna-Eesti teedel. M-Sport üritas oma testi Mäntyharjus läbi viia võimalikult salaja, kuna katsetamisel olid uusimad aerodünaamilised lahendused.



Siiski oli ka M-Spordi testist kohalikud inimesed teada saanud ning kohale läinud. Videos on näha, kuidas Evans Soomele omastel küngastel uusi komponente proovida saab. Videolt on näha, et Fordile on tekkinud tagumiste rattakoobaste juurde sarnased aerodünaamilised elemendid, nagu Toyota masinatelgi. Samasugust lahendust on kasutamas ka Hyundai meeskond.