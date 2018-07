Video: Red Bull valmistas Elfyn Evansist vaimuka video

Videos kajastatakse, kuidas Evans on hiljaks jäämas võistluste starti, ning mehel ei jää muud üle, kui oma ralliauto võtta ning valida kiireimad teed. Nii kulgeb meeste tee läbi kõikvõimalike huvitavate kohtade, kust omakorda ei puudu erinevad humoorikad seigad.



Goodwood Festival of Speed on üritus, kus erinevad masinad erinevate sõitjate kätes panevad ennast proovile ülesse seatud rajal. Üritust on korraldatud alates aastast 1996, ning igal aastal külastab festivali 150 000 inimest.