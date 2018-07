Otseblogi: Prantsusmaa ründelegend läheb MMi poolfinaalis kodumaa vastu

Enne mängu:

Prantsusmaa parimad väravalööjad on Antoine Griezmann ja Kylian Mbappe kolme tabamusega. Romelu Lukaku on Belgia eest löönud neli väravat ja jagab selles arvestuses Cristiano Ronaldo (Portugal) ja Denis Tšerõševiga (Venemaa) teist kohta.

Kui prantslased on maailmameistriks kroonitud korra, 1998. aastal, siis belglased pole kordagi finaali jõudnud. Omavahel on need meeskonnad kohtunud suisa 73 korda, neist 30 mängu on lõppenud Belgia ja 24 Prantsusmaa võiduga. Viiki on jäänud 19 kohtumist. Viimati mindi vastamisi 2015. aastal sõprusmängus, kui Belgia sai Prantsusmaal peetud kohtumises 4:3 (Marouane Fellaini 2, Radja Nainggolan, Eden Hazard – Mathieu Valbuena, Nabil Fekir, Dimitri Payet) võidu.