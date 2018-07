Otseblogi ja galerii: Flora jäi Meistrite liiga avaringis kiirelt kaotusseisu

Enne mängu:

Eesti edukaima jalgpalliklubi, 11-kordse meistri FC Flora saldo eurosarjades on teada-tuntud kehv – 23 hooaja jooksul on suudetud alistada vaid üks vastane (Oslo Lyn 2006. aastal). Tänavu on Floral seoses muutunud formaadiga esimest korda kaks elu ehk esimene kaotus ei tähenda veel eurohooaja lõppu.

Peale kahe elu on Floral eurosarjas ka kaks peatreenerit, sest meeskonna juures on tagasi klubi mullu 11. meistritiitlini juhtinud hollandlane Arno Pijpers. Nii tema kui ka Jürgen Henn on nime poolest peatreenerid. «Mängime tugeva vastasega, kel on lõunaeuroopalik stiil. Nad avaldasid muljet, aga nägime ka kohti, mida saame ära kasutada,» märkis Hapoeli kohtumisi skautinud Pijpers eile, vahendas jalgpalliportaal Soccernet.ee.