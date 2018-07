Äikeseoht katkestas golfikoondise harjutuskorra

Koondise peatreeneri sõnul on Poolas taas segamas ilm. Täna pärastlõunal tuli harjutamine korra äikeseohu tõttu katkestada ja ka homme on ähvardamas äikeseoht. «Väljak ise on muidugi igati vinge ja mis seal salata ka raske. Avalöökidel on suur roll, kuna väljak on küllaltki kitsas ning bunkrid ja veealad on mängus ning vett on tõesti palju,» lisas Põhi pärast teist harjutusringi.