Otsepilt ainult Postimehes: kes tulevad Eesti tennisemeistriteks?

Troost / Parts mängisid üle veerandfinaalis Mattias Siimar / Kristofer Siimari 2:6, 6:2, 7:6(4), olles otsustavas setis 1:4 0:40 kaotusseisus ja poolfinaalis said jagu Karl Kiur Saar / Daniil Glinkast 7:6(5), 4:6, 6:2.

Umbes kella viie ajal on naiste üksikmängu finaalis vastamisi veebruaris Fed Cupi koondises debüteerinud Katriin Saar ja Elena Malõgina. Mõlemad neiud on viimasel ajal teinud häid tulemusi. 16aastane Saar on ridamisi võite kogunud ITF noorteturniiridel, temast kaks aastat vanem Malõgina pääses eelmisel kuul esmakordselt WTA tabelisse. Poolfinaalides alistas Saar 4:6, 1:4 kaotusseisust Anet Angelika Koskeli 4:6, 6:4, 6:2, Malõgina võitis 6:3, 6:1 Lissi Kubret.