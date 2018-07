Täna: kas inglased jõuavad pärast pikka ootust lõpuks MMi finaali?

Horvaatide viimane võimalus MMil finaali saada oli 1994, kui nad iseseisvalt esimest korda MMil osalesid. Tõelist võitlusvaimu üles näidates jõuti välja poolfinaali, kus lõpuks tuli siiski Prantsusmaa 2:1 paremust tunnistada. Sellest ajast peale on olnud horvaadid ootuses, et ehk ühel päeval avaneb neil võimalus mängida MMi finaalis. Nüüd on see variant lähemal kui kunagi varem.



Alagrupi võitsid horvaadi täiseduga, parima esitusena võideti 3:0 Argentiinat. Kaheksandikfinaalis oli mäng Taaniga ootamatult keeruline, ning taanlased alles penaltiseerias. Sama kordus ka veerandfinaalis Venemaaga. Võrdse mängu normaalaeg lõppes 1:1, lisaajal viis Domagoj Vida Horvaatia 2:1 juhtima kuid venelased suutsid enne lõppu taas viigistada ja otsustavaks sai penaltiseeria, mille Horvaatia 4:3 võitis.



Inglismaa fännid on omakorda pidanud sarnast võimalust ootama kaheksa aastat kauem kui Horvaatia fännid. Nende viimane poolfinaal MMil oli 1990 aastal, kui vastu tuli võtta valus kaotus penaltiseerias Lääne-Saksamaale. Inglastel on siiski olnud võimalus ka finaalis mängida ning 1966 aastal peetud kodusel turniiril suudeti tulla maailmameistriteks.