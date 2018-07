Rally Estonia, mis leiab aset juba sellel nädalavahetusel, toob starti nii Eesti kui maailma tippsõitjad. Alati on aga suur hulk fänne, kes sooviks rallit vaadata atraktiivsetes kohtades, mitte mõnes aeglases mahapöördes, kuhu publikuala rajatud on. Postimees soovitab publikule kolme huvitavat kohta, mis läbi aastate vaatemängu pakkunud on!