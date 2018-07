«Siin on alati olnud tore. Rajaprofiil on uskumatult kiire. Mul on mõlemast korrast head mälestused, kuigi eelmisel korral me finišisse ei jõudnud. See on alati hea ettevalmistus, mis sellest et need teed pole Soome omadega täpselt samad ning on veidi kiiremad. Tore on jälle kiiresse rallisõidurütmi naasta, eriti kui tulla selliselt aeglaselt rallilt nagu Sardiinia, mis on isegi üks aasta aeglasemaid rallisid. On tähtis tagasi kiirele rajale naasta ning see rajaprofiil aitab sellele palju kaasa,» arvas ta.