Rally Estonia turvajuht annab nõu: pidage piiri ja ärge vaielge

Rally Estoniale on oodata umbes 35 000 inimest. Kui suur peab olema turvameeskond, et sellist üritust edukalt hallata?

Toon siinkohal laupäeva näite, mis on kõige pikem võistluspäev. Puhtalt julgestustöötajaid, kes vastutavad otseselt ohutuse tagamise eest, on ametis u 400. Nendele lisanduvad parkimistöötajad, piletimüüjad ja paljud teised, kes kaudsemalt valdkonnaga seotud.

Nii suure spordivõistluse, eriti aga ralli korraldamine, nõuab teatud erioskusi. Kes on need inimesed, kes meeskonda kuuluvad?

Kõik julgestustöötajad on koolitatud ja litsentseeritud. Teistest meeskonnaliikmetest on rallidega seotud olnud valdav enamik. Samuti on meie meeskonnas nii praeguseid kui endiseid võidusõitjaid ja kaardilugejaid, kes oma kogemusi jagavad. Pääste, kiirabi ja politsei on väljas suurendatud jõududega. Võistluse juhtimiskeskuses istub u 15 oma ala spetsialisti, kes olukorda monitoorivad ning vastavalt vajadusele reageerivad. Samuti saame otsepildi helikopterilt mida saame suunata täpselt sinna, kuhu vaja. Igas võistlus- ning ametiautos on GPS jälgimissüsteem – osas ka live-pilt. Kogu rada on kaetud eraldi raadiosidega. Nii et võib öelda, et meil on olemas igal hetkel reaalaja info toimuvast.

Turvalisuse planeerimine sellise võistluse puhul on kindlasti ääretult aeganõudev. Kas olete terve aasta Rally Estoniaga hõivatud?

Ettevalmistus on tõepoolest läbi aasta kestev protsess. Esimesed läbisõidud ja kaardistamised algavad oktoobris, kuna soovime esialgse plaani enne lund paika saada. Seejärel hakkame oma plaane mugandama ning enne rallit käime radade ehituse käigus iga kiiruskatse 6–7 korda läbi. Eriti keerukas on linnakatsete planeerimised, kuna need on kõigile tasuta ning sinna tuleb ka juhuslikku linnarahvast. Kogu raja julgestuse tagamine tähendab seda, et linnakatsetel on meil selle mõne kilomeetri peale paigutatud u 100 julgestajat ning mõlemad raja pooled on täielikult välja ehitatud ja piiratud.

Mida peate korraldamise puhul kõige suuremaks väljakutseks?

Kuna loome sel aastal uutmoodi rallit koos spetsiaalsete pealtvaatamisaladega, siis ongi selle suure massi liikumise planeerimine kõige aeganõudvam. Kuidas iga pealtvaataja jõuaks mugavalt alates parklasse kohalejõudmisest kenasti raja äärde ja pärast sealt taas parklasse. Kuidas sellise massi puhul positsioneerida julgestajad. Ettearvamine ja -mõtlemine on samuti üks olulisi aspekte: näiteks peame kaardistama potentsiaalsed õnnetuskohad, et oleksime vajadusel võimalikult operatiivsed.

See kõik tundub viitavalt sellele, et ka teie elu muutub planeeritava rakendusega oluliselt lihtsamaks.

See on täiesti revolutsiooniline lähenemine, kui saame igast liikumisest live-ülevaate. Loomulikult oleks see suureks abiks ning anname arendajatele rakenduse osas ka oma ettepanekuid ja tagasisidet.

Unustage selfie-tegemised ning muud ebaturvalised fotod!

Me kõik oleme huvitatud, et Rally Estonia mööduks ohutult ja viperusteta. Kui te saaksite anda ralli külastajatele omapoolseid nõuandeid, kuidas nii turvameeskonna kui ka teiste külastajate elu võimalikult ohutuks muuta, siis kuidas need kõlaksid?