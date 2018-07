WRC tippsõitja: Tänakut on kodurajal raske võita

Eile õhtuks jõudsid kõik kolm MM-sarjas kihutavat ralliekipaaži täies koosseisus Eestisse kohale. Kui Ott Tänak ja Martin Järveoja on juba paar päeva Lõuna-Eestis nii jalgpalli mängides, jooksutreeninguid tehes kui ka rahustavat ooperimuusikat kuulates ralliks isekeskis valmistunud, siis ülejäänud tipp-piloodid jõudsid Tallinna eile. Citroëni meeskonda esindavad Craig Breen ja Scott Martin sõitsid kohe Otepääle oludega tutvuma, veidi hiljem Itaaliast saabunud Hyundai sõitjad Hayden Paddon ja Sebastian Marshall tõttasid Tallinnas hotelli, et jalgpalli MMi poolfinaali nautima hakata. Jalgpalli MM peetakse rallimeeste jaoks õigel ajal – «Kui me ei testi, saame mänge vaadata,» naeris Inglismaalt pärit ja neid hingestatult toetav Marshall.