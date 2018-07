Nii nad ütlesid: sõjakas Modric, nukker Southgate, kuraasikas Dalic ja kuninglik prints William

Horvaatia kapten Luka Modric: «Kõik Inglismaa ajakirjanikud ja telespetsialisid alahindasid Horvaatiat. See oli tohutu viga. Võtsime kõik nende jutud endale ette ja sõnasime teineteisele: no vaatame, kes meist väsinud on!? Nad peaksid olema tagasihoidlikumad ja vastaseid rohkem austama.»

Inglismaa peatreener Gareth Southgate: «Praegu ei tunne me midagi peale kaotusvalu. Realistilikult võttes ei eeldatud meilt poolfinaali jõudmist, aga siin olles ja pärast sedavõrd head esitust... tahaks ikka elus avanevad nii head võimalused ära kasutada. Riietusruumis on praegu kõigil keeruline viibida.

Aga olen mängijate üle tohutult uhke - fännide reaktsioon võrreldes kahe aasta tagusega (toona kaotas Inglismaa EMi kaheksandikfinaalis Islandile - toim) näitab, et kodumaa on meie üle uhke. Saame MMilt rohkesti häid asju kaasa võtta, aga praegu on selle kõige konteksti asetamine liiga keeruline.»

Horvaatia peatreener Zlatko Dalic: «Väärisime finaalikohta. Kutid mängisid hästi ja tegime ajalugu. MM-tiitli võidab meeskond, kellel on rohkem karakterit. Oleme kolmes mängus järjest 0:1 kaotusseisu jäänud...»

Prints William, Inglismaa jalgpalliliidu president: «Ma aiman, kui pettunud meeskond praegu on, aga ma ei suudaks nende üle enam uhkem olla. Pea püsti, see oli imeline MM.»

Horvaatia paremkaitsja Šime Vrsjalko: «Üldiselt võis kuulda, et tegu on uutmoodi Inglismaa meeskonnaga, kes on oma võtteid muutnud ja ei löö enam ainult pikki palle ette. Kui me neid pressisime, ilmnes, et kõik on siiski endine.»