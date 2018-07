Olümpiamängude tõrvikujooks saab alguse tuumajaama külje alt

Tokyo olümpiamängude korralduskomitee esindajate sõnul alustatakse tõrvikujooksu just Fukushimast, et mälestada katastroofi ohvreid.

«See on taastumise sümbol. Tahame sellega näidata, et Jaapan sai raskustest üle. Ühtlasi loodame, et paljud kannatanud võtavad tõrvikujooksust osa,» teatas kriisijärgse rekonstrueerimise minister Masayoshi Yoshino.