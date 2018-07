Galerii: vana arm ei roosteta? Olümpiavõitja Veerpalu tuli ralliparki WRC-autosid kaema

Veerpalu on isegi Rally Estonial «osalenud» - ta istus 2010. aastal Mitsubishi WRC-auto kõrvalistmel. Siinkohal meenutus kaheksa aastat tagasi ilmunud loost:

See, et ralliauto kõrvalistmel sõitmine pole mingi naljategu, sai selgeks juba siis, kui Veerpalu pidi allkirjastama paberi, kus võttis võimaliku õnnetuse korral vastutuse endale ning kinnitas, et istub autosse vabatahtlikult. Lisaks tuli jätta inimese nimi ja telefoninumber, kuhu õnnetuse korral teatada.