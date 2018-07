Ott Tänak tahab fännidega koos Rally Estonial ajalugu teha

⚠️ RALLIFÄNNID ⚠️ Siit tuleb midagi teile! 😎 Korraldame @rallyestonia raames maailma suurima rallifännide ühispildi! Kui soovid selles olla osaline, siis pole vaja teha midagi muud kui: ✔️ Pane selga OT 2018 Special Edition fänninänn ✔️ Tule 14. juulil kell 15.45 @tgr_wrc hooldusala juurde ✔️ Lae FBsse või Instasse pilt kus valmistud Rally Estoniaks, kasutades hashtagi #TanakFanArmy 👇👇👇👇 💥 Valin välja ühe pildi, mis on minu meelest ägedaim ja see õnnelik saab Argentiina ralli nokatsi koos autogrammidega! 🙈 ——— #TanakFanArmy #RallyEstonia #RallyFans #WRC #OttTanak #Rallying #EestiAutoralli

A post shared by Ott Tänak (@otttanak) on Jul 6, 2018 at 12:42pm PDT