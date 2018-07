Otseblogi ja galerii: kas Levadia suudab eurosarjas Iirimaa tippklubile hambaid näidata?

Enne mängu:

Dundalki näol on tegemist 12-kordse Iirimaa meistriga, viimati võideti tiitel kolm korda järjest ehk aastatel 2014, 2015 ja 2016. Mullu jäi Dundalk aga Cork City järel liigas teiseks. Meenutagem: just Cork Cityga kohtus Levadia mullu eurosarjas ning kaotas neile kodus 0:2 ja võõrsil 2:4. Tänavu on Iirimaa kõrgliigas peetud 25 vooru ning Dundalk on liidrikohal, edestades Cork Cityt nelja punktiga.