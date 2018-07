Prantslaste superstaar lubab pühapäeval kahe aasta eest saatuslikuks saanud viga vältida

«Kindlasti ei taha me seekord teha samu vigu nagu kaks aastat tagasi,» rääkis Pogba neljapäeval ajakirjanikele. «EMil arvasime juba enne finaali, et asi on tehtud, kuid seekord on meie mentaliteet teistsugune. Mul pole mõtet valetada: kui EMi poolfinaalis Saksamaa alistasime, arvasime me, et see oligi finaal. Ma tean finaali kaotamise tunnet ja ma ei taha seda enam kogeda. Portugali vastu arvasime, et oleme mängu võitnud juba enne selle algust. Sellist asja enam ei juhtu.»