Rally Estoniale oodatakse 15 000 autot

«Võistlusrajale tuleb 103 autot, võistlusraja äärde aga rohkem kui sada korda enam, umbes 15 000 sõidukit. Kui võistlejad läbivad kiiruskatsetel 146 km ja kokku 676 km, siis 40 000 vaatajat 15 000 autos sõidab kolme päeva jooksul maha keskmiselt sada kilomeetrit ehk kokku poolteist miljonit kilomeetrit,» märkis Rally Estonia pressiesindaja Margus Kiiver.

«Ralli korraldajatena kutsume kõiki liiklejaid ettevaatlikkusele ja kannatlikkusele, oleme paigaldanud ajutised liiklus- ja parkimismärgid ning palume neist kinni pidada,» tähendas Kiiver.

Rally Estonia stardis on kolme WRC meeskonna sõitjad: Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC), Hayden Paddon ja Seb Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) ning Craig Breen ja Scott Martin (Citroen C3 WRC). Kokku registreerus võistlusele 103 meeskonda, nende hulgas 5 WRC autot, 10 R5 klassi autot, 4 proto klassi autot ja 12 R2 klassi autot.

Parim vahend ralli planeerimiseks pealtvaatajale on Rally Estonia ralliprogramm, mis ilmus 4. juuli Autolehe vahel. Seal on katsete kaardid, iseloomustused ja kõik muu vajalik. Autoleht on müügil üle Eesti ligi 700 müügipunktis sealhulgas Circle K jaamades üle Eesti ning kohapeal Sportlandi rallipoe telkides.

Rallipassid ja ametliku kontserdi Nyusha pääsmed on müügil Circle K jaamades üle Eesti. Fännitooted piiratud valikus müügil Circle K jaamades üle Eesti ning kogu valikus kõikjal kohapeal Sportland rallipoe telkides.

Rally Estonia ametlik ralliraadio on KUKU raadio. Ralliraadio on eetris alates reedest ja levib Tartus sagedusel 104,2 Mhz ning Otepääl 91,8 Mhz. Samuti on ralliraadio kuulatav internetis.

Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub reedel Tartus, Raekoja platsil. Ralli kiiruskatsed algavad laupäeval. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu Lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on Rally Estonia viimane kiiruskatse. Kokku on Rally Estonia kavas 16 kiiruskatset kogupikkusega 146,04 kilomeetrit.