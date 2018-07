Ülevaade Rally Estonia kiiruskatsetest: hulljulged hüpped ja keerulised kurvid

SS1 (Raiga 1) – Esimesed 4 km katsest on olnud peaaegu igal Rally Estonial kasutusel ja sõitjad saavad rallit kohe hommikul alustada kiire ja lookleva kiiruskatsega. Katse keskosas on ristmik, mida ületades autod hüppavad.

SS2 (Arula 1) – Arula kiiruskatset võib nimetada Rally Estonia legendaarseks kiiruskatseks, sest seda oleme pea igal aastal kasutanud. Katse on hästi tehniline ja kiire ning sisaldab palju trampliine. 2018. aastaks on kiiruskatset ka modifitseeritud, nii et siin on ka üllatusmomente vanadele Rally Estonia sõitjatele.

SS3 (Rüa 1) – Rüa kiiruskatsel asub Rally Estonia suurim ja kuulsaim pealtvaatamisala Alaküla, kus asub metsast tulles ka suur hüpe. 2018. aastaks oleme seda katset palju muutnud, alates uue osalise kruusakatte paigaldusest, kuni trampliinide ehitamiseni. Katse algusosa asub lookleval laiemal tehnilisel teel. Pärast 2 km pöörab katse kitsamale ja väga tehnilisele osale, millest osa on ka sõitjatele täiesti uus. Sõitjate sõnul on sellel kiiruskatsel 12 trampliini.

SS4 (Raiga 2) – vaata SS1

SS5 (Arula 2) – vaata SS2

SS6 (Rüa 2) – vaata SS3

SS7 (Karste 1) – Karste kiiruskatset kasutame sel aastal lühendatud versioonina ja sõidame selle katse tehnilisemat osa. Katse esimene osa on käänuline ja tehniline ning teine pool kiire ja trampliinidega.

SS8 (Krüüdneri 1) – Krüüdneri katse on sel aastal 90% ulatuses täiesti uus ja esimest osa pole Rally Estonial kunagi sedapidi läbitud. Publikule on kindlasti atraktiivne Leigol asuv pealtvaatamisala, kus rada lookleb ümber maaliliste Leigo järvede. Katsel on kõike – nii kiiret kui aeglast, nii laia kui kitsast teed – seega usun, et sellel katsel tulevad välja parimate sõitjate omadused.

SS9 (Karste 1) – vaata SS7

SS10 (Krüüdneri 2) – vaata SS8

SS11 (Tartu City) – Kiiruskatse toimub sellel aastal Tartu Laululava ja seda ümbritseval territooriumil. Tüüpilise linnakatsena on katse aeglane ja sisaldab palju tagasipöördeid ja ristmikke.

SS12 (Puugi 1) – Puugi katset oleme osati sõitnud ka varasemalt, aga teed on vahepeal ehitatud ja olemus on muutunud. Lisaks on kiirele katsele paar modifikatsiooni tekkinud trampliinide osas. Tegemist on ilmselt tänavuse Rally Estonia kõige kiirema katsega.

SS13 (Prangli 1) – Väga tehniline katse, mille algus on laial ja tehnilisel lõigul. Pärast 5. kilomeetrit pöörab katse aeglasemale ja kitsale teele, mis on Rally Estonia kavas esimest korda. Katse lõpu osas tullakse tagasi tuttavale Veski trampliinile, mis sel aastal saab olema vaatemänguline.

SS14 (Puugi 2) – vaata SS12

SS15 (Prangli 2) – vaata SS13

SS16 (Elva City) – Elva linnakatset oleme sarnaselt sõitnud ka varasemalt. Kiiruse osas on tegu kindlasti kiirema katsega kui Tartu linnakatse, aga põnevust sõitjatele sellel katsel kindlasti jätkub.

