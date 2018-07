Täna: kas Magnus Kirt suudab ka Teemantliiga etapil olümpiavõitja seljatada?

Odaviskevõistlus on sellel hooajal Teemantliigas olnud kavas kaks korda ning mõlemal juhul on Kirt visanud veidi üle 83 meetri. Mõlemad etapid võitis Röhler, kes viskas vastavalt 91.78 ja 89.88.

Juuni algul, kui Kirt parandas esimest korda Eesti rekordit (Tartus viskas 88.45) rääkis odaviskaja Postimehele, et järgmine ülesanne on Eesti võistluste kõrval hakata kaugele viskama ka Teemantliigal ja tiitlivõistlustel, kus on tihti palju keerulisemad olud.