Tänak Rally Estonia eel: MM-rallil me selliseid liigutusi ei teeks

Tänakul läks hommikul shakedownile jõudmisega rohkem aega kui konkurentidel, aga pärast paari läbimist leidis ta ka aega, et sõidutada sõpru ja toetajaid. Mis plaani hommikused kilomeetrid täitsid? Tänak selgitas, et tavalise võistlusvälise testiga tegu pole: «Testikatse eesmärk on enne rallit üldiselt erinevad detailid läbi sõita ja kindlaks teha, et kõik toimib, kui me ralli ajal plaanime midagi kasutada.»