Kas Järveoja saab kodulinnas Elvas ise WRC-auto rooli istuda?

Tänavuse Rally Estonia viimane kiiruskatse on pühapäeval kavas Elvas, mis on ühtlast Martin Järveoja kodulinnaks. Tänasel avalikul pressikonverentsil küsis rallisõpradele tuntud raadiohääl Becs Williams Ott Tänakult, et kui ta oleks viimase katse eel kindlas eduseisus, kas ta lubaks lühikeseks linnakatseks oma kaardilugeja Toyota Yaris WRC rooli. Saarlase vastus oli konkreetne.