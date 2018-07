Rally Estonia üks tänavusi märksõnu on trampliinid. Et saada WRC tipptiimid siia võistlema, nägid korraldajad vaeva, et muuta teed võimalikult lähedaseks eesootavale Soome rallile ja see tähendab, et tuttavatele kiiruskatsetele on lisandunud palju uusi hüppekohti. Ralli teisel kiiruskatsel said sellistelt hüpetelt üle tulles viga Egon Kauri ja Karl Kruuda masinad ja kaks kodust tippu pidid võistluse pooleli jätma.

«Teisel katsel ei olnud (trampliinid) väga hästi välja kukkunud. Nukid olid väga teravad ja viskasid pigem kõrgustesse kui kaugusesse. Isegi WRC-ga olid need päris ebamugavad,» nentis Tänak. «Aga viimasel katsel oli väga okei.»

Tänaku PR-assistent Henri Rump lisas Postimehe ja Kanal 12 rallistuudios, et hüpped valmistavad tõesti peavalu ka WRC-pilootidele: «Järveoja ütles pärast katset, et kui hüppe järel peab kiivrit kohendama, on see juba midagi!»

Tänaku sõnul ei ole tal väga jäänud aega, et panna tähele, kui palju publikut on raja äärde võistlust vaatama tulnud. «Tundub, et turvalisus on paigas ja inimesed seisavad teest kaugel. Mingi värvikuma paistab, aga midagi täpsemat mitte,» selgitas Tänak.