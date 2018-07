Järveoja avaldas, mille testimiseks on neil Tänakuga hommik kulunud

Kuidas Toyota Yaris WRC-s on hommik läinud on? «Seni on kõik sujunud,» nentis kaardilugeja. «Me proovisime natukene teisi amorte ehk võib-olla kõik polnud päris ideaalne, aga enne rallit oligi ju eesmärk testida erinevaid asju.»

Juba eile toimunud shakedownil sõitis Tänak erinevadi vedrustusdetaile sisse. Miks täna jälle sama asja kallal vaeva nähakse? «Meil on terve hunnik erinevaid amorte ja me lihtsalt proovimegi, et kuidas need erinevates olukordades töötavad,» selgitab Järveoja. «Testikatse on testikatse – seal polnud meil hüppeid. Lihtsalt proovine nüüd erinevates teeoludes ja vaatame, kuidas üldpilt sobib.»