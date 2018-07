Otseblogi: Horvaatia läheb MM-finaalis ajalugu tegema, Prantsusmaa õlul on soosikukoorem

Enne mängu

Kui Horvaatiat oskasid finalistiks pakkuda vähesed, siis Prantsusmaa mängib viimase kuue MMi jooksul finaalis juba kolmandat korda. Varem on omavahel kohtutud viis korda ning Prantsusmaa sai alustuseks kirja kolm järjestikust võitu. 1998. aasta kodusel MMil tuldi poolfinaalis tänu Lilian Thurami kahele väravale kaotusseisust välja ja saadi horvaatidest jagu 2:1. Seejärel jäid prantslased kahes maavõistluses peale 3:0 ja 2:0, ent kaks viimast mängu on lõppenud viigiga. 2004. aastal lepiti EMil alagrupikohtumises 2:2 viiki ning viimati kohtuti 2011. aasta märtsis, kui Pariisis peetud maavõistluses jäid väravad löömata.

Finalistide suurimad väravalööjad senisel turniiril:

Kylian Mbappe (Prantsusmaa) – 3

Antoine Griezmann (Prantsusmaa) – 3

Mario Mandžukic (Horvaatia) – 2

Ivan Perišic (Horvaatia) – 2

Luka Modric (Horvaatia) – 2

Tänast kohtumist vilistab argentiinlane Nestor Pitana, kes oli ametis ka MMi avamängul. 43-aastane Pitana on lisaks mõistnud Venemaal õigust Rootsi-Mehhiko, Horvaatia-Taani ja Prantsumaa-Uruguay mängus. Pitanat abistavad kaasmaalased Hernan Maidana ja Juan Pablo Belatti, neljas kohtunik on hollandlane Björn Kuipers.

Paul Pogba on lõpuks võtnud enda kanda liidrirolli, mida temalt on juba aastaid oodatud. FOTO: ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

PRANTSUSMAA

FIFA tabelis: 7. koht

MMil: 33 võitu, 13 viiki, 19 kaotust

Parim saavutus: maailmameistrid (1998)

Prantsusmaa alustas turniiri raske 2:1 võiduga Austraalia üle ning sai seejärel 1:0 jagu ka Peruust. Viimases alagrupimängus lepiti 0:0 viigiga Taani vastu, sest edasipääsuks sellest piisas. Kaheksandikfinaalis oldi vägevas mängus 4:3 üle Argentinast, veerandfinaalis alistati 2:0 Uruguay ja poolfinaalis 1:0 naabrid belglased.

Kaks aastat tagasi koduse EM-finaali kaotanud Prantsusmaa on kahtlejad seljatanud. 20 aastat tagasi tuli Didier Deschamps mängijana Aime Jacquet' käe all maailmameistriks, nüüd mängib tema juhendatav meeskond samas stiilis. Paul Pogba on küpsenud täiskasvanuks, Raphaël Varane'ist on saanud enesekindel liider, 19-aastane tulesäde Kylian Mbappe kehastab nooruslikku uljust.

Deschamps oleks alles kolmas mees pärast Mario Zagallot ja Franz Beckenbauerit, kes võidab Kuldse jumalanna nii mängija kui ka treenerina. Tema Prantsusmaa ei mängi ehk kõige vaatemängulisemat jalgpalli, kuid suurturniire võidetaksegi sageli pigem pragmaatilisuse kui iluihaluse toel.

Luka Modricile on tänane finaal tõenäoliselt elu üks ja ainus võimalus MM-tiitel võita. FOTO: CARL RECINE / REUTERS

HORVAATIA

FIFA tabelis: 20. koht

MMil: 11 võtu, 4 viiki, 7 kaotust

Parim saavutus: poolfinaal (1998)

Horvaatia alustas turniiri 2:0 võiduga Nigeeria üle ning šokeeris seejärel 3:0 üleolekuga Argentinat. Alagrupp võideti täiseduga, sest viimases alagrupimängus saadi 2:1 jagu ka Islandist. Ivan Perišici 90. minuti võiduvärav oli otsekui märgiks eesootavast, sest play-off'is jättis Horvaatia kõigi mängude otsustamise viimasele hetkele.

Kaheksandikfinaalis tõusis kangelaseks väravavaht Danijel Subašic, kes tõrjus penaltiseerias kolm taanlaste lööki. Veerandfinaalis kurvastati taas penaltite järel korraldajariiki Venemaad ja lisaajast ei pääsetud ka poolfinaalis Inglismaaga. Seal kandis koondist enda õlgadel võiduvärava löönud Mario Mandžukic.

Deschampsiga sarnast filosoofiat on demonstreerinud Horvaatia peatreener Zlatko Dalic. Ka prantslaste koondis on ühtne, kuid Horvaatia teeb neile selles osas silmad ette – need mehed jätavad mulje, et on tõesti valmis üksteise eest kas või surema. Horvaatia on MMil juba läbi tulnud kolmest lisaajaga mängust ehk pidanud piltlikult öeldes prantslastest ühe mängu rohkem.

Lisaks on neil poolfinaalist taastumiseks olnud päeva jagu vähem aega. Kuid see ei pruugi suurt tähendada. Ka enne poolfinaali arvati horvaate väsinuiks – tegelikkuses «kurtis» Dalic pärast lõpuvilet, et ei saanud normaalajal vahetusi teha, kuna keegi polnud lihtsalt nõus väsimust tunnistama ega platsilt ära tulema!

Kolmes viimases mängus on kaotusseis edasipääsuks pööratud, mis annab märku meeletust eneseusust. Horvaatia liider Luka Modrić ja kõik tema kaaslased teavad – täna on neil ülima tõenäosusega elu üks ja ainus võimalus Olümposeni küündida. Ükskõik kumb peale jääb, MM-tiitel võidetakse tänavu üksmeele, suure südame ja raske töö toel.

Kumb tõmbab pikema kõrre väravavahtide duellis? Nii Danijel Subašic (vasakul) kui ka Hugo Lloris on teinud väga hea turniiri. FOTO: JEWEL SAMAD / AFP

STATISTIKAPOMM

Horvaatia on FIFA tabelis 20. kohal ning seeläbi madalaima tabelikohaga riik, kes iial MM-finaali jõudnud.

Ühtlasi saab Horvaatiast läbi aegade 13. MM-finaalis mänginud rahvuskoondis.

Samas ei olda väikseima rahvaarvuga finalist. Horvaatias elab 4,17 miljonit inimest, ent eelnimetatud au kuulub 1,7 miljoni elanikuga 1930. aasta maailmameistrile Uruguayle.

Ivan Perišic on löönud MMil Horvaatia eest 4 väravat. Enamat (6) on suutnud vaid legendaarne Davor Šuker.

Didier Deschamps on esimene Prantsusmaa peatreener, kes jõudnud koondisega kahe suurturniiri finaali (EM 2016 ja MM 2018).

Antoine Griezmann on koondise eest suurturniiridel viimases kuues play-off- mängus löönud seitse väravat.