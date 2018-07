Laupäeva hilisõhtul Moskvasse saabumise järel Postimehega vesteldes rääkis Pohlak ka Horvaatia koondise edu tagamaadest, videokohtunikest lõppeval MMil, võimalusest mängida juba 2022. aasta MM 48 koondise osavõtul ning Venemaast kui MMi korraldajast.

Prantsusmaa – Horvaatia MM-finaalist. «Suurturniiri finaalist ei saa oodata tohutut edasi-tagasi andmist isegi siis, kui kohtuksid Brasiilia ja Argentiina. Aga kui vaadata kahe meeskonna teed finaali, siis Prantsusmaa on mänginud igas mängus täpselt seda mängu, mida nad on tahtnud. Peatreener Didier Deschamps juhib meeskonda väga kindlalt ja meeskond on ka väga hästi juhitav, sest paigas on nii autoriteedid, emotsionaalne olukord kui ka pragmaatiline pool, sest saadakse väga hästi aru, mida treener tahab.

Horvaatia on sel turniiril emotsionaalset jalgpalli mänginud meeskondadest kõige paremini tasakaalus, mis pärast ta ka finaali jõudis. Kindlasti ei kohtu finaalis kaks pragmaatilist meeskonda, mis teebki duelli huvitavaks ja mitte üleliia aimatavaks. Seni igat oma kohtumist dikteerinud prantslased on kerged soosikud, aga Horvaatia jaoks pole see üldse probleem, kui neid dikteeritakse.

Öeldakse, et Prantsusmaa suurim probleem on kinni panna Horvaatia keskväljaduo Ivan Rakitic – Luka Modric. Ma ei ole nõus. Need pole mängijad, keda on võimalik kinni panna. Mängu saatus sõltub pigem sellest, kuidas Rakitic ja Modric suudavad end kehtestada. Nad on mängude lõikes esinenud väga kõikuvalt, aga vajadusel olukorra lahendanud. Modrici ja Rakitici vastu ei saa mängida nii, nagu Prantsusmaa mängis teatud situatsioonides poolfinaalis Belgia vastu, kus Paul Pogba seisis Marouane Fellaini kõrval ehk minimeeriti riskid.

Horvaatia on pragmaatiliste võtetega kõige keerulisemalt lahendatav meeskond. Huvitav on vaadata, millise taktika Didier Deschamps valib. Horvaatia meeskond suudab kogu aeg kohaneda. Nad on väga meisterlik ja tark meeskond.»

Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps ja Horvaatia juhendaja Zlatko Dalic. FOTO: ADRIAN DENNIS / AFP

Horvaatia jalgpalli edu tagamaadest. «Nad on tohutult ambitsioonikad. Väga mitmetel tippmängijatel ja –meeskondadel kohtab ikkagi ebaõnnestumise järel suhtumist «mis siis ikka». Horvaatia puhul on see välistatud ning seetõttu ongi nad läbi löönud nii individuaalselt kui ka meeskondlikult.

Ambitsioonikuse põhjuseid on mitu. Neil on väga nõudlik rahvas ja mängijad tunnevad kohustust ja survet. Horvaatia jalgpalliliidu president Davor Šuker on mulle mitu korda öelnud: meile ei anta mitte midagi andeks. Aga samas see surve ei sega neid mängijaid, sest nad on niivõrd tasemel. Kindlasti on horvaate mehistanud nende ajalugu.

Lisaks on nad füüsiliselt on üliandekad – suured ja hea koordinatsiooniga, mida tõestab ka edu teistes pallimängudes. Ning võistlusolukorras on eesmärgile pühendunud, spordis julmad ja armutud. Muidu sõbralikud, aga kui mäng algab, siis eesmärk pühendab abinõu.»