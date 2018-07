Korraldajad Tänakule hinnaalandust ei teinud: oli õpetlik, ent lahe ralli!

«Üleüldiselt oli see väga lahe ralli. Korraldus oli tasemel nagu alati ja inimesi ka omajagu. Eks minu jaoks oli see ka esimene kord päris WRC-autoga Eestis sõita,» rääkis Tänak, kes eelmise aastal kihutas Saaremaa rallil juba selleks hetkeks aasta-, aga samas põlvkonnataguse masinaga.

Tänak soovis, et tänaseks oleks esimese 10 sõitja stardijärjekord ümber pööratud, et ta oleks pääsenud tee puhastamise ametist. Et ralli reglement seda ei lubanud, on ta aga tänagi esimesena teele läinud.