Kangert soliidsest esitusest: me ei võitnud palju, aga ei kaotanud ka midagi

«Jah, see oli raske etapp, aga meil õnnestus see edukalt lõpetada,» sõnas Kangert Astana kodulehekülje vahendusel. «Lõpus olin Jakobi (meeskonnakaaslane Jakob Fuglsang – toim) kõrval juhtgrupis, et vajadusel teda kaitsta ning tegin kõik, mis suutsin. Minu meeskonnakaaslased tegid kogu päeva jooksul veelgi rohkem. Me ei võitnud palju, kuid teisest küljest me ei kaotanud midagi, seega on kõik hästi,» lisas Eesti rattur.