Marquez võitis Saksamaal juba üheksandat aastat järjest

Tegu oli 25-aastase hispaanlase üheksanda järjestikuse võiduga Saksamaal. Ta on Saksamaal triumfeerinud kuuel viimasel MotoGP etapil, enne seda edestas Marquez seal kahel järjestikusel aastal Moto2 ja 2010. aastal 125 cc klassi konkurente.

MM-sarja üldarvestuses suurendas Marquez lähima jälitaja Rossi ees edu 47 punkti peale, kolmas on Vinales, kes jääb kaasmaalasest maha 57 silmaga. Meeskondlikus arvestuses on 200 punktiga kindel liider Honda, kellele järgneb 160 punktiga Yamaha.