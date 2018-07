Chelsea lükkas tagasi Madridi Reali hiigelpakkumised Hazardi soetamiseks

Nimelt väidab Hispaania väljaanne Sport, et Madridi real on tegemas Hazardi eest ulmelisi pakkumisi. Esmalt pakuti belglase eest 170 miljonit eurot, mille Chelsea klubi siiski tagasi lükkas. Seejärel tuli Hispaania klubi välja aga veel uskumatuma pakkumisega – 225 miljoni euro eest sooviti soetada Hazard ning meeskonna väravavaht Thibaut Courtois.

Chelsea klubi on väidetavalt pärast teist pakkumist öelnud, et nad on nõus Hazardi üksinda müüma 225 miljoni eest. See pakkumine ei ole aga Madridi Reali klubi jaoks vastu võetav, kuna nii suurt summat ühe mängija peale kulutada ei taheta.