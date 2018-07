Hyundai rallimees: minust sai kaardilugeja tänu Michael Parkile

«Michael rääkis ju omal ajal, et ta on kindlasti Eesti kõige tuntum britt. Ta oli selle üle nii uhke,» meenutab raadiohääl Becs Williams. «Rallimaailm tunneb temast väga puudust. Beef (See oli Parki hüüdnimi – toim) oli ikka uskumatult sõbralik, vahva, kirglik mees! Kidakeelse Markko Märtini kõrval paistis ta ikka väga silma, sest ta oli nii mahlaka sõnavaraga,» ütleb ta.

Äsja Rally Estonial võistelnud Hayden Paddoni kaardilugeja Marshall sõnab, et Park on eeskuju paljudele Suurbritannia kaardilugejatele.

«Ma pole Beefi tegelikult kunagi kohanud, aga ta on minu eeskuju ja põhjus, miks ma üldse rallit sõidan,» räägib ta. «Vaatasin talle alati alt üles ning mul on hea meel, et teen praegugi koostööd inimestega, kes teda tundsid. Olen kuulnud temast palju lugusid, näiteks kuidas ta vahel sõitjaid just naljadega rahustas. Olen võtnud ise ka seesuguse lähenemisviisi, et kui midagi ikka väga halvasti läheb, siis saab sellest hea huumoriga üle.»