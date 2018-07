Video: Rally Estonial sõitnud veokamehed keeravad auto peaaegu katusele ja puhkevad naerma

Katse viimases kurvis oleksid GAZ 51 veoautoga osalenud Taavi Niinemets ja Esko Allika peaaegu oma võistlusmasina katusele keeranud. Õnnelikult maandus auto aga siiski tagasi ratastele ning sõit jätkus. Mehed ise olid olukorrast nii vaimustunud, et suutsid ainult naerda.



Katse lõpus lausus Niinemets ralliraadiole: «Adrenaliin käis üle natuke. Aga nii ägedalt jooksis auto enne, et ei tahtnud hoogu maha lasta! Päev oli äge ja lõpp oli ka väga äge!»



Hiljem omavahel kaardilugejaga vesteldes lisab Niinemets: «Rattad olid õiges suunas, sellist mõtet polnudki, et üle katuse läheb. Rahvale sai ikka ägedalt praegu!»