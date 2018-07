Mercedese pealik tunnistas, et meeskond ei esine oma võimete kohaselt

Enne Saksamaa GP-d, mis leiab aset tuleval nädalavahetusel, on Mercedese sõitja Lewis Hamilton hoidmas MM-sarja üldarvestuses teist kohta, kaotades Ferrari meeskonnas sõitvale Sabastian Vettelile kaheksa punktiga. Wolff usub, et ilma vigadeta oleks Hamilton sarja kindlalt juhtimas.

«Tegelikult teenisime korralikult punkte, mõlemad meie sõitjad näitasid suurepärast sõitu ja meie auto on olnud tõeliselt kiire. Lihtsalt me ei suutnud koguda maksimaalselt punkte, kuigi meil olid selle jaoks omad võimalused. Ootame teist poolt sellest hooajast väga. Oleme näljased heade tulemuste järgi ja meie ambitsioonid on vägagi kõrged,» rääkis Wolff.