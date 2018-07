Ronaldo: Messi ei ole minu jaoks mingisugune rivaal

«Mul pole ühegi mängijaga mingisugust rivaalitsemist. See ei kuulu minu eetika juurde. Mul oli väga huvitav mängida ja konkureerida Messiga. Kõik inimesed nautisid seda ja see oli minu enda jaoks samuti huvitav, aga ma ei pidanud seda kunagi rivaalitsemiseks,» rääkis Ronaldo.

Paljud spetsialistid ei soovi Ronaldot ja Messit üldsegi võrrelda, kuna mehed mängivad täiesti erinevat stiili jalgpalli. Ühes asjas on aga kõik hindajad kindlad – need kaks meest on olnud maailma jalgpalli kaks täielikku valitsejat.