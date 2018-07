Liverpool valmistub rekordilise summa eest soetama noort väravavahti

Hetkel on Liverpooli sihikule võetud noor brasiillasest väravavaht Alisson, kes on suurepäraseid esitusi näidanud viimastel aastatel Itaalias Roma meeskonnas. Lisaks sellele on Alisson ka brasiilia koondise esiväravavaht, mis tähendab, et brasiillane saabus alles hiljuti tagasi MMilt.